Гендиректор Gulliver заявила о повышении цен в магазинах на 15%

«Конечно, 2022 год был очень интересный. В ноябре возникла турбулентность, мы почувствовали, что зарубежные бренды покинули нашу страну. Частично это отразилось на наших продажах. Безусловно, родители, которые привыкли к сменяемости коллекций и большому ассортименту, сейчас открывают для себя бренды, с которыми раньше не взаимодействовали. Также выросли цены, по нашей оценке, от 15% и выше в зависимости от бренда. Это повлияло на выручки в этом году. В целом оцениваем ситуацию оптимистично, у нас есть товар на складе и это важно. Кто-то столкнулся с логистическими проблемами, а кто-то не успел», - сказала Рыжкова.

Ранее сообщалось, что посещаемость магазинов для детей в сентябре — октябре упала на четверть год к году. Причина — в уходе с рынка и приостановке развития крупных сетей детских товаров. Такие данные привел «Коммерсант» со ссылкой на Focus Technologies.

