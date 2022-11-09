Выпуск «беременного» Кена назвали фейком
Компания Mattel не планирует выпускать такую куклу, однако неизвестно, что будет в будущем, отметила в эфире НСН Антонина Цицулина.
Компания Mattel, которая производит кукол Барби, не планирует выпускать «беременного» Кена, такая информация является фейком, заявила президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
«Беременный Кен – это фейк. Было официальное опровержение, в том числе и в России. Мы не знаем, до чего дойдет генетика через 200-300 лет, но наши дети не будут играть с такой игрушкой, потому что бренд и компания не планируют это делать», - сказала Цицулина.
Ранее СМИ сообщили, что американская компания-производитель игрушек Mattel создала первую трансгендерную куклу Барби.
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