10.09.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «День противодействия самоубийствам: предварительные итоги года в России»

Ежегодно 10 сентября проводится Всемирный день предотвращения самоубийств, в который поддерживается деятельность по предотвращению самоубийств во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2019 год, ежегодно более 800 000 человек кончают жизнь самоубийством. Эта причина смерти стала второй по частоте среди людей в возрасте от 15 до 29 лет. Для предотвращения случаев суицида ведётся активная работа различных фондов социальной направленности, телефонов доверия и психологических служб.

Насколько масштабна проблема суицида в России?

Каковы тенденции по количеству совершённых самоубийств и количеству людей, которым была оказана помощь?

Какой средний возраст самоубийцы в нашей стране?

Какая часть из потенциальных самоубийц – дети?

Какое место в этой проблеме сегодня занимают группы смерти и их аналоги?

Что предпринимается для сокращения числа суицидов в России?

Насколько эффективны эти меры и что ещё можно предпринять?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко;

Руководитель христианской линии доверия Пестова Татьяна;

Руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксана Иванникова;

Приглашены:

Представитель от Московской службы психологической помощи населению.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 10.09.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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