Названы российские регионы, страдающие от детского суицида

В информационном агентстве «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция, посвященная проблеме самоубийств в России.

Руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксана Иванникова сообщила, что около миллиона человек ежегодно обращается за помощью в связи с мыслями о самоубийстве в России.

«За 10 лет за помощью от суицида обратились 10 миллионов человек. Жизнь становится все более сложной. Никуда не уходят вечные проблемы - любовь, дружба, принятие себя, своей внешности. Гнет, под которым дети живут перед ЕГЭ, невыносим. Плюс новые проблемы, например, проблема травли или буллинга. В том числе растет и количество обращений родителей, которые волнуются за своих детей. В регионах разная ситуация. Больше всего звонков с мыслями о суициде или уже о попытке суицида фиксируются в Центральном регионе. На первом месте - Поволжский федеральный округ, Сибирь. Очень мало звонков - Юг, Кавказ. Здесь особенности менталитета, видимо, играют существенную роль», - отметила она.

Ранее в ходе пресс-конференции руководитель филиала ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Любовь Терневская рассказала, что мужчины больше расположены к суициду, чем женщины.