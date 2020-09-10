Карантин заставил зависимых россиян чаще думать о самоубийстве

В информационном агентстве «Национальная служба новостей» завершилась пресс-конференция, посвященная проблеме самоубийств в России.

Руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксана Иванникова отметила, что на детей и подростков пандемия и ограничительные меры не оказали существенного влияния.

«Специалисты не отмечают большого влияния пандемии на общую ситуацию с подростками. Где-то самочувствие детей улучшилось из-за карантина и смены привычного ритма. Для кого-то стало большим плюсом, что не надо ходить в школу. Где-то наоборот, это привело к большим стрессам, особенно для выпускников, которым надо было сдавать экзамены. Но в целом ситуация не перевернулась кардинально. Всплеска суицидальных звонков не отмечалось», - сказала она.