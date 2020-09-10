Карантин заставил зависимых россиян чаще думать о самоубийстве
На пресс-конференции НСН специалисты поддержки рассказали, как ограничительные меры повлияли на суицидальные настроения россиян.
В информационном агентстве «Национальная служба новостей» завершилась пресс-конференция, посвященная проблеме самоубийств в России.
Руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксана Иванникова отметила, что на детей и подростков пандемия и ограничительные меры не оказали существенного влияния.
«Специалисты не отмечают большого влияния пандемии на общую ситуацию с подростками. Где-то самочувствие детей улучшилось из-за карантина и смены привычного ритма. Для кого-то стало большим плюсом, что не надо ходить в школу. Где-то наоборот, это привело к большим стрессам, особенно для выпускников, которым надо было сдавать экзамены. Но в целом ситуация не перевернулась кардинально. Всплеска суицидальных звонков не отмечалось», - сказала она.
В свою очередь руководитель христианской линии доверия Пестова Татьяна отметила, что люди, склонные к алкоголизму и употреблению наркотиков, обращались за помощью чаще остальных.
«Карантин повлиял в большей степени на пожилых людей. От них поступало много звонков, но характера не столько суицидального, сколько требующего поддержки. Но самое большое число обращений было от людей, страдающих от наркомании, алкоголизма, имеющих зависимости», - добавила она.
Ранее в ходе пресс-конференции Оксана Иванникова назвала российские регионы, сильнее всего страдающие от детского суицида.
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