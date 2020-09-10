Пик детских обращений за помощью от суицида случается весной

«Весной все сходится в одну точку. Несчастная любовь, стресс, боязнь провалить экзамены. Подросткам кажется, что если они не поступят в предполагаемый вуз, то этого нельзя будет пережить. Мы фиксируем весной самый большой всплеск таких обращений», - отметила она.

Ранее в ходе пресс-конференции специалисты рассказали, как карантин и ограничительные меры в связи с пандемией повлияли на суицидальные настроения россиян.