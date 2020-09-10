Пик детских обращений за помощью от суицида случается весной

Руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксана Иванникова назвала причины, по которым подростки решаются на самоубийство.

В информационном агентстве «Национальная служба новостей» завершилась пресс-конференция, посвященная проблеме самоубийств в России.

Руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксана Иванникова отметила, что пик суицидальных настроений у детей и подростков случается весной.

Названы российские регионы, страдающие от детского суицида

«Весной все сходится в одну точку. Несчастная любовь, стресс, боязнь провалить экзамены. Подросткам кажется, что если они не поступят в предполагаемый вуз, то этого нельзя будет пережить. Мы фиксируем весной самый большой всплеск таких обращений», - отметила она.

Ранее в ходе пресс-конференции специалисты рассказали, как карантин и ограничительные меры в связи с пандемией повлияли на суицидальные настроения россиян.

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ФОТО: pxhere.com
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