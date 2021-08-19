19.08.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День наоборот. Пропаганда ЛГБТ или детская шалость в лагере»

ЛГБТ-скандал, прогремевший из-за событий в летнем детском лагере на Урале, всполошил всю страну. А всё из-за организации так называемого «Дня наоборот», в ходе которого детям предложили на один день «сменить пол». Девочки переоделись в мальчиков, а мальчики в девочек. И всё бы ничего, но сначала возмутился один из детей, назвавший это «ЛГБТ-пропагандой», а затем и местный «Совет отцов». Общественники уже обратились и в прокуратуру, и в региональное министерство образования с требованиями разобраться в произошедшем. Мнения общественности разделились – многие родители возмущаются происшествием и требуют наказать организаторов, а, например, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман встал на их защиту, напомнив, что «Дни наоборот» это не новинка и проводятся уже давно.

Есть ли необходимость цензурирования и упорядочивания активностей, которые проводятся в детских летних лагерях?

Надо ли составлять общий для всех подобных учреждений учебный план? Каким он должен быть?

Насколько масштабна проблема пропаганды ЛГБТ среди детей и подростков?

Где основные источники и какие меры для борьбы с ними предпринимаются?

Есть ли механизмы защиты для педагогов и различного рода аниматоров от людей, которые ложно обвиняют их в пропаганде ЛГБТ?

Как найти ту черту и не допустить «перегибов»?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

