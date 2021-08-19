Оболонский: ЛГБТ лоббируют со всех сторон, забывая о правах большинства
Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский уверен, что необходимо защищать традиционное воспитание молодежи.
ЛГБТ лоббируют со всех сторон, необходимо защищать права большинства, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
«Мы работаем с этой проблемой давно, практически кричали все эти годы. Проблема не заключается именно в этом лагере, такое поведение допустили преподаватели, которые там работали. Отклик по работе с детьми видим только от президента. Необходимо контролировать тот беспредел, который идет от ЛГБТ-сообщества. Я удивлен, что исполнительная власть в лице Минпросвещения, Минобрнауки не проводит воспитательную работу среди директоров, среди преподавателей. Нужно защищать интересы большинства, начиная с Совета президента по правам человека. Меньшинство у нас защищает Европа и Америка. ЛГБТ-сообщество защищают со всех сторон. Некому защищать наши устои, наши традиции, некому нас защищать», - отметил он.
Интернет является основным источником пропаганды неправильных ценностей, заявила ранее депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
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