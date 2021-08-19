Оболонский: ЛГБТ лоббируют со всех сторон, забывая о правах большинства

«Мы работаем с этой проблемой давно, практически кричали все эти годы. Проблема не заключается именно в этом лагере, такое поведение допустили преподаватели, которые там работали. Отклик по работе с детьми видим только от президента. Необходимо контролировать тот беспредел, который идет от ЛГБТ-сообщества. Я удивлен, что исполнительная власть в лице Минпросвещения, Минобрнауки не проводит воспитательную работу среди директоров, среди преподавателей. Нужно защищать интересы большинства, начиная с Совета президента по правам человека. Меньшинство у нас защищает Европа и Америка. ЛГБТ-сообщество защищают со всех сторон. Некому защищать наши устои, наши традиции, некому нас защищать», - отметил он.

Интернет является основным источником пропаганды неправильных ценностей, заявила ранее депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.