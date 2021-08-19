Юмашева: Тиктокеры в женских платьях негативно влияют на детей

Депутат Госдумы отметила, что соцсети не фильтруют контент, который разрушает сознание молодых людей. 

Интернет является основным источником пропаганды неправильных ценностей, площадки не фильтруют информацию, заявила депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

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«Площадки не фильтруют информацию должным образом, а у ребенка на тот момент еще не сформирован критерий оценки, что есть хорошо, а что плохо. Для этого должен быть сформирован навык критического мышления, а современные дети начинают использовать гаджеты уже с трех лет. Сегодня доверие к той или иной информации вызывает именно количество лайков, репостов. Сегодня дети очень часто поддаются моде на тренды, когда хочется быть популярным. Мы видели, как на недавнюю музыкальную премию тиктокер Даня Милохин пришел в женском наряде, своей цели он добился, его обсуждали. Что подумали молодые ребята, посмотрев на него? Что это модно, что это круто. Не было ли это провокацией с его стороны? Это опасно, потому что стираются в сознании ребенка различия между мужским и женским. В будущем это может повлиять на возможность строить здоровые отношения с противоположным полом», - отметила она.

Ранее депутат призвала заменять конструктивный контент для детей конструктивным. Речь идет не только о фильмах и мультфильмах, но и об играх.

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Фото:Instagram/danya_milokhin
ТЕГИ:КонтентСоцсеть
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