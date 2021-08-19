В Госдуме призвали менять детский контент в интернете

«Нам сегодня необходимо так называемый деструктивный контент заменять конструктивным. То есть и фильмы, и мультфильмы, и передачи, и игры, в том числе, в детских лагерях должны предполагать нечто такое, что будет формировать четкий каркас из духовно-нравственных ценностей в наших ребятах. Чтобы родители, которые отдают своих детей на отдых, не опасались таких игр», - отметила она.

Ранее детский лагерь «Талый ключ» в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за традиции устраивать «дни наоборот». В такие дни мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков. С обвинениями выступил председатель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич. По его словам, это была «целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества».

