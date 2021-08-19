В Госдуме предложили ввести семьеведение вместо секс-просвета

«Мягко говоря, настораживает попытка внедрения секс-просвета в школах. Это проблема. Нам сегодня очень важно говорить именно об уроках семьеведения, чтобы учить наших детей становится достойными женами, мужьями, создавать крепкую семью, хранить целомудрие, хранить верность друг другу. И эту программу нужно будет очень тщательно проверять», - рассказала она.

ЛГБТ лоббируют со всех сторон, необходимо защищать права большинства, заявил ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

