В Госдуме предложили ввести семьеведение вместо секс-просвета

Инга Юмашева уверена, что необходимо прививать подрастающему поколению правильные семейные ценности. 

Попытка внедрить в школы уроки сексуального просвещения является серьезной проблемой, заявила депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

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«Мягко говоря, настораживает попытка внедрения секс-просвета в школах. Это проблема. Нам сегодня очень важно говорить именно об уроках семьеведения, чтобы учить наших детей становится достойными женами, мужьями, создавать крепкую семью, хранить целомудрие, хранить верность друг другу. И эту программу нужно будет очень тщательно проверять», - рассказала она.

ЛГБТ лоббируют со всех сторон, необходимо защищать права большинства, заявил ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Семья
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