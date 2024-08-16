16.08.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День фронтовой собаки: Как сегодня служат четвероногие бойцы»





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В России скоро будет отмечаться Праздник «День фронтовой собаки», который приурочен к 19 августа. Именно в этот день в 1943 году армейская овчарка-диверсант Дина стала первой в истории собакой, выжившей после подрыва, - до этого все четвероногие подрывники гибли. В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Их армейская «служба» широко не афишировалась, хотя подвиги четвероногих бойцов впечатляют и по прошествии многих лет. На всех фронтах несли службу более 60 тысяч специально обученных собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств, «работали» взрывниками. Во время Парада Победы в 1945 года по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками. В рамках празднования в разных российских городах проходят всевозможные мероприятия. В Москве Музей Победы 17 августа проведет семейный фестиваль «День фронтовой собаки».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько сегодня востребованы «собачьи войска»?

Сколько собак сегодня проходят службу?

На каких должностях служат собаки?

Как выбирается порода собак и как они дрессируются?

Что ждет посетителей фестиваля, посвященного дню фронтовой собаки?

Участники пресс-конференции:

Андрей Батурин , директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы;

, директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы; Александр Каргополов , подполковник полиции, заместитель начальника филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России (г. Егорьевск) (по учебной работе);

, подполковник полиции, заместитель начальника филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России (г. Егорьевск) (по учебной работе); Дарья Ильичева , заместитель руководителя Московской областной спортивно-кинологической общественной организации «Х Легион»;

, заместитель руководителя Московской областной спортивно-кинологической общественной организации «Х Легион»; Немецкая овчарка «Зет».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

