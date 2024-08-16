«Потереть нос на счастье!»: Овчарка Дина стала талисманом Дня фронтовой собаки

«Г.О.Р.А. расшифровывается, как Главная оружейная реликвия армии. У нас "на горе", в музее, есть Памятник фронтовой собаке. Это конкретная собака, ее звали Дина, она совершила подвиг, подорвав вражеский эшелон. Этот памятник у нас является талисманом. Все, кто приходит к нам в музей, должны обязательно потереть нос собаке. Тогда вас ждет благополучие, счастье, здоровье и удача. В честь этого талисмана мы решили провести Фестиваль фронтовой собаки. Всего же во время Великой отечественной войны в боях принимало участие порядка 400 тысяч наших четвероногих друзей, которые бок о бок вместе с бойцами приближали нашу победу», - сказал Батурин.

Он пригласил всех на фестиваль, который пройдет 17 августа в московском Музее Победы.

«Фестиваль фронтовой собаки – это уже традиция, мы проводим его каждый год на протяжении семи лет. Там будут мастер-классы, профессиональные кинологи, служебные собаки будут показывать обезвреживание преступников, поиск веществ. На фестиваль приходят не только собачники, но и семьи с детьми. Так что я приглашаю всех в "Музей Г.О.Р.А." на День фронтовой собаки. Завтра там с утра до вечера будет звучать музыка и раздаваться веселый лай», - заключил собеседник НСН.

День фронтовой собаки отмечается в России 19 августа, этот праздник был учрежден по инициативе московского Музея Победы в 2017 году. В этот день в 1943 году фронтовая овчарка по кличке Дина сумела совершить подрыв железнодорожных путей перед поездом с врагами и при этом выжила. Таким образом, она стала первой в истории собакой, не погибшей после подобной операции. До этого все «четвероногие подрывники» гибли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».