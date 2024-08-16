«Овчарки, лабрадоры и малинуа»: В России служат более 12 тысяч служебных собак
Немецкие овчарки являются самыми универсальными собаками, на втором месте набирающие популярность бельгийские малинуа, также в органах служат лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и представители редких пород, сказал в эфире НСН.
В органах внутренних дел России сегодня «служат» более 12 тысяч служебных собак, при этом большинство из них – немецкие овчарки, рассказал на пресс-конференции в НСН подполковник полиции, замначальника филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России Александр Каргополов.
«В этом году мы отметили 115-летие Кинологической службы органов внутренних дел. На сегодняшний день там несут службу более 11 тысяч сотрудников и более 12 тысяч служебных собак различных пород, это и немецкие овчарки, и бельгийские малинуа, ротвейлеры, ризеншнауцеры, можно встреть австралийский овчарок, фокстерьеров… Самая универсальная собака - это немецкая овчарка, у нас на службе порядка 70% занимают именно они, на втором месте идут набирающие популярность бельгийские малинуа (11%), дальше идут лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и представители других пород», - сказал Каргополов.
Он также назвал профессии служебных собак.
«У нас на службе собаки разделяются по направлениям. Одни занимаются розыском человека по запаховому следу, они преследуют преступников и обследуют местность, ищут там нарушителей, орудия преступления или похищенное. Также у нас применяются собаки по поиску взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и наркотических средств. Есть собаки по поиску трупов, останков или следов крови человека. Кроме того, собаки применяются в караульной и конвойной службах», - заключил собеседник НСН.
Директор филиала Музея Победы «Музея Г.О.Р.А.» Андрей Батурин ранее рассказал в пресс-центре НСН о собаке-герое Дине, ставшей символом фестиваля «День фронтовой собаки».
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