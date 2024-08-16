«Мины и аттестация»: Как помогают бойцам в Донбассе служебные собаки
Пять собак породы малинуа отправились на спецоперацию и прошли переподготовку прямо в Донбассе, рассказала Дарья Ильичева, а овчарка «Зэт» показала профессиональное мастерство в пресс-центре НСН.
Служебные собаки, работающие в зоне спецоперации, проходят специальную подготовку и сдают аттестацию, рассказала на пресс-конференции НСН заместитель руководителя Московской областной спортивно-кинологической общественной организации «Х Легион» Дарья Ильичева.
«Когда началась спецоперация, мы решили, что нужно помочь и организовали покупку и доставку пятерых собак породы малинуа в Донецкую область. Они были переданы в МЧС, на тот момент работал донецкий "Беркут", одна из собак служила там. Сейчас они прошли подготовку, сдали аттестацию и работают по минно-розыскному делу. Собаки не получают специальных знаний на гражданке, некоторые ситуации для дрессировки мы просто не можем создать», - сказала Ильичева.
При этом она отметила, что сегодня есть случаи, когда приходят «ребята, которые хотят служить со своей собакой».
Со своей стороны, подполковник полиции, замначальника филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России Александр Каргополов объяснил, как набирают собак на службу в органы внутренних дел.
«Комплектование у нас происходит за счет собственного разведения в центре кинологических служб, также это закупка и мы принимаем их в дар от граждан, которые передают нам своих собак. У нас происходит отбор щенков и тестирование в возрасте трех месяцев, шести месяцев и в год. К дрессировке служебных собак приступают в возрасте от года до четырех, после чего они несут службу», - отметил Каргополов.
После этого черная немецкая овчарка по прозвищу «Зет» (на фото) показала в пресс-центре НСН несколько трюков.
Директор филиала Музея Победы «Музея Г.О.Р.А.» Андрей Батурин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о фестивале «День фронтовой собаки», который пройдет в Москве 17 августа, и легендарной собаке Дина, памятник которой приносит счастье и удачу.
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