«Мины и аттестация»: Как помогают бойцам в Донбассе служебные собаки

При этом она отметила, что сегодня есть случаи, когда приходят «ребята, которые хотят служить со своей собакой».

Со своей стороны, подполковник полиции, замначальника филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России Александр Каргополов объяснил, как набирают собак на службу в органы внутренних дел.

«Комплектование у нас происходит за счет собственного разведения в центре кинологических служб, также это закупка и мы принимаем их в дар от граждан, которые передают нам своих собак. У нас происходит отбор щенков и тестирование в возрасте трех месяцев, шести месяцев и в год. К дрессировке служебных собак приступают в возрасте от года до четырех, после чего они несут службу», - отметил Каргополов.

После этого черная немецкая овчарка по прозвищу «Зет» (на фото) показала в пресс-центре НСН несколько трюков.

Директор филиала Музея Победы «Музея Г.О.Р.А.» Андрей Батурин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о фестивале «День фронтовой собаки», который пройдет в Москве 17 августа, и легендарной собаке Дина, памятник которой приносит счастье и удачу.

