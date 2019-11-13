13.11.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая демографической яме, предсказанной России
13.11.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента»
Счётная палата РФ сообщила о сокращении численности населения в России, а также предупредила, что ускоряющаяся четвёртый год подряд естественная убыль населения ставит под удар реализацию майского указа Президента РФ об обеспечении к 2024 году устойчивого естественного роста численности населения. При этом, естественная убыль населения за январь-август 2019 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не спасают даже приезжие: миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения лишь на 76%. В Минэкономразвития при этом считают, что общая численность населения РФ продолжит увеличиваться до 2023 года, но исключительно за счёт миграционного потока.
В пресс-центре ИА «НСН» будут подведены демографические итоги года, представлена статистика убыли и прироста населения, а также уточнена информация о демографической яме, которая предсказана России.
- О каких демографических тенденциях сообщает статистика за последние несколько лет?
- Каковы основные причины нарастающей убыли населения России?
- Кто будет жить в России, если основным источником прироста населения станет миграционный поток?
- Что необходимо сделать для исполнения указов Президента РФ?
- Как заставить россиян заводить детей?
Участники пресс-конференции:
- Руководитель отдела здоровья и самоохранительного поведения Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук, профессор Алла Иванова;
- Директор Института повышения конкурентоспособности, Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов;
- Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Олег Аполихин;
Приглашены:
- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко;
- Депутаты Государственной думы РФ.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
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