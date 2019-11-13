Материнский капитал предложили увеличить до миллиона рублей

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента».

Директор Института повышения конкурентоспособности, Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов предложил поднять сумму материнского капитала до миллиона рублей, причем не только на второго ребенка, но и на последующих детей.

«Если смотреть на карту страны, у нас растут только столицы, национальные республики, нефтяная Тюмень и некоторые областные центры типа Екатеринбурга. Вся остальная страна превращается в пустыню. Материнский капитал – единственная мера, которая оказала наиболее действенное давление на повышение рождаемости. Семей с двумя детьми стало больше, чем семей с одним ребенком. Но на мат капитал выделяется денег меньше, чем на многие программы. Материнский капитал нужно увеличить до миллиона рублей, не только на второго, но и всех последующих. Это адекватная и психологически понятная сумма», - заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Ульянов назвал факторы, убивающие россиян. По его словам, основными являются табак, алкоголь и аборты. Он упрекнул правительство в нежелании предпринимать решительных действий по исправлению ситуации.

