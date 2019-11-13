Началась пресс-конференция НСН на тему демографии в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента».

Счетная палата РФ сообщила о сокращении численности населения в России, а также предупредила, что ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения ставит под удар реализацию майского указа Президента РФ об обеспечении к 2024 году устойчивого естественного роста численности населения. При этом естественная убыль населения за январь-август 2019 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не спасают даже приезжие: миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения лишь на 76%. В Минэкономразвития при этом считают, что общая численность населения РФ продолжит увеличиваться до 2023 года, но исключительно за счёт миграционного потока.

Руководитель отдела здоровья и самоохранительного поведения Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук, профессор Алла Иванова;

Директор Института повышения конкурентоспособности, Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов;

Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Олег Аполихин.

