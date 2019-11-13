Демограф: Поколение 90-х очень мало рожает
По словам руководителя отдела здоровья и самоохранительного поведения Центра социальной демографии, россияне, рожденные в послевоенные годы, умирают, а малочисленное поколение 90-х не может компенсировать рождаемостью.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента».
Естественная убыль населения за январь-август 2019 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минэкономразвития при этом считают, что общая численность населения РФ продолжит увеличиваться до 2023 года, но исключительно за счёт миграционного потока.
Руководитель отдела здоровья и самоохранительного поведения Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук, профессор Алла Иванова рассказала о причинах демографической ямы.
«В России отмечается убыль населения, это было понятно и демографам, и политикам много лет назад. Ситуацию определяют очевидные факторы, долгосрочные проблемы, характерные для нашего населения. В пожилые возраста вступают многочисленные поколения людей, которые родились в период послевоенного восстановления рождаемости. Это влияет на рост числа умерших. А что касается, рождаемости, мы имеем влияние структурного фактора. Сейчас рожают те женщины, которые родились в 90-х годах, в период спада рождаемости», - рассказала она.
Счетная палата РФ сообщила о сокращении численности населения в России, а также предупредила, что ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения ставит под удар реализацию майского указа Президента РФ об обеспечении к 2024 году устойчивого естественного роста численности населения.
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