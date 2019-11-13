Названы три фактора, убивающие россиян

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента».

Счетная палата РФ сообщила о сокращении численности населения в России, а также предупредила, что ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения ставит под удар реализацию майского указа Президента РФ об обеспечении к 2024 году устойчивого естественного роста численности населения.

Директор Института повышения конкурентоспособности, Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов рассказал, что власти страны должны были давно предпринять действия, направленные на улучшение ситуации.

«Все дело в политической воле. Ситуацию можно было бы давно начать менять в положительную сторону. Россиян убивает алкоголь, аборты и табак. Зарплаты в районных больницах 7500 рублей, на врачей денег нет, а на бесплатные аборты – есть. Это как? В США в большинстве штатов запретили аборты, в мы до сих пор продолжаем их финансировать из правительства. Если мы находимся на грани вымирания, то, возможно, стоит запретить женщине делать аборты по желанию?» - заявил он.

Ранее сотрудник Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук, профессор Алла Иванова рассказала о неожиданном росте продолжительности жизни граждан РФ. По ее словам, показатели неожиданно растут, вопреки прогнозам специалистов.

