Репродуктолог: До 67 не доживает половина мужчин в РФ
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью рассказал во время пресс-конференции НСН, что начиная с 41 года, россияне начинают испытывать проблемы с размножением.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» закончилась пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента».
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин раскрыл число смертей мужчин-россиян.
«Правильно сейчас ставить вопрос не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. "Фатальный дебют" приходится на возраст 41-54 года. 52% мужчин умирают до 67 лет. Репродуктивное здоровье россиян ухудшается. Коэффициент рождаемости падает. До какого момента мы будем терять возможность, чтобы это удержать?» - уточнил он.
Ранее член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, Алексей Ульянов предложил поднять сумму материнского капитала до миллиона рублей, причем не только на второго ребенка, но и на последующих детей.
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