Демограф: Продолжительности жизни россиян неожиданно растет

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента».

Естественная убыль населения за январь-август 2019 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минэкономразвития при этом считают, что общая численность населения РФ продолжит увеличиваться до 2023 года, но исключительно за счёт миграционного потока.

Сотрудник Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук, профессор Алла Иванова рассказала о неожиданном росте продолжительности жизни граждан РФ.

«Общая численность населения будет зависеть от того, какова будет динамика естественной убыли за счет превышения умерших над родившимися, и насколько эта естественная убыль может быть компенсирована за счет миграции. Суммарный коэффициент рождаемости не сокращается или сокращается очень незначительно. Это не влияет на число рождения. Продолжительность жизни в России неожиданно растет, хотя должна падать, по заверениям специалистов. Медленно, но растет. Это очень позитивный момент», - отметила она.

Ранее Иванова заявила, что в настоящий момент россияне, рожденные в послевоенные годы, умирают, а малочисленное поколение 90-х не может компенсировать рождаемостью.

