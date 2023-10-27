27.10.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дефицит водителей и автобусный простой. Как сохранить отрасль?»

Дефицит водителей общественного транспорта в регионах России достиг 30%, а в отдельных городах не хватает половины работников. Из-за этого часто простаивают даже новые автобусы. Так, по данным в СМИ, в Саратове сейчас на линию не выходит каждый четвертый автобус. В Ростове-на-Дону ситуация еще острее. Здесь не хватает половины водителей общественного транспорта. В Новосибирске, по данным Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, профильным предприятиям не хватает трети работников. В Екатеринбурге для нормального функционирования общественного транспорта не хватает более трех тысяч работников Гортранса. Сразу три министерства — Минпросвещения, Минтруд и Минтранс — до 1 февраля должны разработать меры по целевому обучению водителей общественного транспорта и упростить переподготовку и для водителей-мигрантов, имеющих иностранные водительские удостоверения.

А тем временем, в Москве ставят на электробусы: с начала года в столице запустили 23 электробусных маршрута. По ним совершено почти 2,2 миллиона поездок. Москва — лидер в Европе по числу электробусов, количество которых постоянно растет. Сейчас более 1250 экологичных машин обслуживает свыше 100 маршрутов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как решить проблему устаревания автобусного парка, учитывая, что средний возраст общественного автобуса в России превышает 16 лет?

Когда произойдет полная замена дизельного автобуса на электробус?

В условиях нехватки водителей, какие меры сегодня предпринимаются для привлечения профессиональных кадров?

Как онлайн- и офлайн-сервисы помогают решить проблемы транспорта?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;

Директор Института транспортного планирования Михаил Якимов ;

; Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13.00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

