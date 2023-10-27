«Наиболее безопасно»: К 2033 году 30% российских автобусов будут беспилотными
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр отметил, что это поможет решить проблему нехватки водителей.
К 2033 году 30% российских автобусов будут беспилотными, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«В ближайшей перспективе необходимость в водителях может снизиться, потому что не за горами беспилотный транспорт. Я говорю не о будущем, я говорю о настоящем, потому что сегодня мы уже видим беспилотные такси, где водители сидят справа, видим беспилотные режимы работы для дальнобойщиков, техники в сельском хозяйстве. Поэтому автобусы тоже будут задействованы, так как спад работников будет продолжаться. К 2033-2035 примерно 30% транспорта станет беспилотным, включая автобусы. Это наиболее безопасный транспорт и наша страна находится впереди в беспилотных технологиях, мы занимаем лидирующие позиции», - рассказал он.
Дефицит водителей общественного транспорта в регионах России достиг 30%, а в отдельных городах не хватает половины работников. Из-за этого часто простаивают даже новые автобусы. Так, по данным в СМИ, в Саратове сейчас на линию не выходит каждый четвертый автобус. В Ростове-на-Дону ситуация еще острее. Здесь не хватает половины водителей общественного транспорта.
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