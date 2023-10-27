Депутат Гусев: Москве потребуется 3,5 миллиарда для бесплатного проезда школьников
Зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что эти деньги легко будет выделить из транспортного бюджета, так как это всего 0,5%.
Москве нужно выделить «всего» 3,5 миллиарда из бюджета (0,5%), чтобы все дети до 18 лет пользовались общественным транспортом бесплатно, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Нужно вернуться к вопросу бесплатного проезда детей в общественном транспорте. У нас сейчас в Москве до четвертого класса дети ездят за счет городского бюджета, но всего 3,5 миллиарда в год необходимо, чтобы оплатить поездки всем детям до 18 лет. Это всего половина процента московского бюджета на транспорт, небольшие цифры. У нас был опыт, когда все школьники ездили в городском транспорте бесплатно. Что произошло? Увеличилась посещаемость городских кружков и секций, родители стали записывать детей в секции, которые находятся далеко от дома. Это отразилось на самочувствии жителей. Такие меры должны внедряться не только в Москве, но и по всей стране», - отметил он.
К 2033 году 30% российских автобусов будут беспилотными, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
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