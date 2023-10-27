«Зарплата в 200 тысяч»: Логистические компании переманивают водителей автобусов

Зарплата водителей автобусов превышает среднюю по регионам, но специалисты уходят в сферу дальних перевозок грузов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

«Зарплата водителей автобусов в Москве составляет от 80 до 130 тысяч рублей, в зависимости от классификации, загруженности и так далее. Это выше среднего зарплата, так как средняя зарплата в Москве составляет 70 тысяч. В Саратове средняя зарплата водителя автобуса составляет 73 тысячи при средней зарплате в 67 тысяч в городе. В отрасли у нас серьезные приличные зарплаты. Почему люди не идут на водителя автобуса? Есть ответ! Потому что зарплата в перевозках больших грузов составляет 150-200 тысяч рублей, в два раза выше, а квалификация людей та же самая. Конечно, люди пойдут туда. Плюс эта отрасль у нас развивается, вот куда люди уходят. Повысить зарплату в общественном транспорте, конечно, можно, но не два раза», - объяснил он.

Дефицит водителей общественного транспорта в регионах России достиг 30%, а в отдельных городах не хватает половины работников. Из-за этого часто простаивают даже новые автобусы. Так, по данным в СМИ, в Саратове сейчас на линию не выходит каждый четвертый автобус. В Ростове-на-Дону ситуация еще острее. Здесь не хватает половины водителей общественного транспорта.



