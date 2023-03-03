6.03.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ЧВК Редан». Как пауки захватили детские умы»

В последние дни вся страна обсуждает облавы на подростков в торговых центрах, детей относящих себя к так называемой молодёжной субкультуре «ЧВК Рёдан» - это группа фанатов аниме «Хантер х Хантер». Подростки из данной субкультуры имеют отличительные черты - длинные темные волосы и символы паука на одежде. В конце февраля начались массовые драки подростков в московском «Авиапарке». Столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и начали дежурить у ТЦ по всей России. В частности, силовиков заметили в Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону и других городах.

Как и откуда появились сподвижники «ЧВК Редан»?

Кто использует подростковое движение в политических целях?

Кто формирует медийное поле «ЧВК Редан»?

Почему подростки «анимешники» решили выйти с кулаками на улицы?

Опасна ли аниме культура для подростков?

Как родителям защитить своих детей от подобных увлечений?

Какое наказание может грозить подросткам, за подобные массовые драки?

Участники пресс-конференции:

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар;

Председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

