6.03.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ЧВК Редан». Как пауки захватили детские умы»
В последние дни вся страна обсуждает облавы на подростков в торговых центрах, детей относящих себя к так называемой молодёжной субкультуре «ЧВК Рёдан» - это группа фанатов аниме «Хантер х Хантер». Подростки из данной субкультуры имеют отличительные черты - длинные темные волосы и символы паука на одежде. В конце февраля начались массовые драки подростков в московском «Авиапарке». Столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и начали дежурить у ТЦ по всей России. В частности, силовиков заметили в Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону и других городах.
- Как и откуда появились сподвижники «ЧВК Редан»?
- Кто использует подростковое движение в политических целях?
- Кто формирует медийное поле «ЧВК Редан»?
- Почему подростки «анимешники» решили выйти с кулаками на улицы?
- Опасна ли аниме культура для подростков?
- Как родителям защитить своих детей от подобных увлечений?
- Какое наказание может грозить подросткам, за подобные массовые драки?
Участники пресс-конференции:
- Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;
- Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар;
- Председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8