Психиатр: Подростков из ЧВК «Редан» надо не сажать, а беседовать с ними

Специалисты находят общий язык с подростками и делают это быстрее, чем родители, отметил в эфире НСН Александр Федорович. 

Членов «ЧВК Редан» нужно не сажать в колонию или СИЗО, а разговаривать с ними, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.

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«Запретить ("Редан" - ред. НСН) – это уже себя спозиционировать. Посадили 20 человек и уже не имеет значения, что с этими пацанами будет дальше. Здесь без программы и без специалистов обойтись будет крайне сложно. В поддержку специалистов могу сказать, что мы находим общий язык с подростками, делаем это быстрее, чем родители, потому что владеем техникой, определенной методологией», - сказал Федорович.

Ранее председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН отмечал, что представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получило такой хайп и огласку.

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