Адвокат Айвар: Идеология «ЧВК Редан» никому не известна

«Они даже не понимают, в чем у них идеология. Ну вышли они в торговые центры… Они с какой-то идеологией вышли? Сказали, что: Мы за все хорошее, против всего плохого? Вообще не понимаем, что они хотят. Нужно понимать, кто лидер этого массового движения. Никто не знает, какая у них идеология. Субкультура всегда имеет под собой какие-то цели и задачи, она транслирует обществу свою идеологию», - сказала Айвар.

Ранее председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН отмечал, что представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получило такой хайп и огласку.

