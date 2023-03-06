Адвокат Айвар: Идеология «ЧВК Редан» никому не известна
Нужно вычислить, кто является лидером этого массового движения, отметила в эфире НСН Людмила Айвар.
Идеология «ЧВК Редан» никому неизвестна, не понятно, чего хотят добиться представители этого движения, заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«Они даже не понимают, в чем у них идеология. Ну вышли они в торговые центры… Они с какой-то идеологией вышли? Сказали, что: Мы за все хорошее, против всего плохого? Вообще не понимаем, что они хотят. Нужно понимать, кто лидер этого массового движения. Никто не знает, какая у них идеология. Субкультура всегда имеет под собой какие-то цели и задачи, она транслирует обществу свою идеологию», - сказала Айвар.
Ранее председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН отмечал, что представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получило такой хайп и огласку.
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