9.10.2019 состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего сезона очистки берегов рек и водоемов страны
9.10.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чистая Россия: итоги летнего сезона очистки берегов рек и водоемов страны»
Россия занимает второе место по запасам чистой воды в мире, чего удалось добиться, в том числе, благодаря усилиям волонтеров. Ежегодно миллионы человек со всей России принимают участие во Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Только в 2018 году 1,8 млн. волонтеров собрали почти два миллиона мешков мусора с берегов российских рек и озер. С 2019 года акция стала частью большого федерального проекта, который входит в Национальный проект «Экология». К концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.
- Итоги летнего сезона: где в России самые грязные водоемы?
- Почему так важно ежегодно очищать берега рек и озер от мусора?
- Как неорганические отходы на берегах водохранилищ влияют на здоровье людей и экологию регионов?
- Какой позитивный эффект для окружающей среды дает акция «Вода России»?
- Как рядовые граждане помогают очищать берега рек и озер?
- В каких еще акциях принимают участие волонтеры и эко активисты?
На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:
- Советник по вопросам сотрудничества по развитию проекта «Вода России» Илья Разбаш;
- Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев;
- Директор движения «ЭКА» Елена Горохова Елена Горохова;
- Сотрудник Института водных проблем РАН
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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