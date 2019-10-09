«Вода России». Как в России борются с мусором на берегах рек и озер

В этом году к сбору мусора в одной из бухт Приморья присоединился министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Он проводил уборку территории пляжа, где среди пустых банок и бутылок загорали местные жители.

«Акция проходила от Калининграда до Владивостока, где проходил Дальневосточный экономический форум. Вместе с министром (природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным — НСН) мы выходили в бухту Патрокл. Это удивительная вещь: лежали загорающие люди, погода была шикарная. Те, кто лежал, не понимали, что здесь происходит, огромное количество волонтеров. Естественно, господин Кобылкин, который убирал мусор, не остался без внимания прессы. Интересно было с отдыхающими разговаривать: «А вам, ребята, удобно здесь загорать среди банок, бутылок?». Они отвечали, что им «удобно», «привыкли», «здесь все время как-то вот так»… Главная цель акции — бережное отношение к воде. Ресурс на сегодня недооцененный в стране — мы достаточно потребительски к воде относимся. Но это ресурс будущего, от ее чистоты зависит вся социальная и хозяйственная деятельность. Важно разными способами вовлекать людей в эти мероприятия», — считает Разбаш.

Руководитель Отделения проблем природопользования и экологии, академик Российской экологической академии Анатолий Шевчук рассказал, что на берегах российских водоемов хранятся настоящие экологические «бомбы».

«По берегам наших рек находятся страшные вещи: скотомогильники, кладбища, огромные площади, связанные с кислыми гидронами. С этим нужно бороться. Это бомба, которая может разорваться. А там рыбка, медведь… И затем к нам все это возвращается. Всего этого нужно бояться и бороться с этим», — заявил эксперт.

По словам Разбаша, в ходе акции волонтерами было выявлено очень много мест, которые требуют внимания на «корпоративном» уровне.

«Требуется привлечение техники, потому что руками не уберешь 100-литровую бочку с топливом или маслом. Самое чистое место в России — там, где нас нет, а там, где мы есть, к сожалению, очень грязно. Еще чисто там, где нет воды, например, в Калмыкии. В Крыму, например, где есть кусок дикого пляжа, — так сразу катастрофа какая-то. Чего только там нет, даже холодильники! В то время как на участках, отданных в аренду, — идеальная чистота», — рассказал Разбаш.