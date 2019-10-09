«Вода России». Как в России борются с мусором на берегах рек и озер
Участники Всероссийской акции «Вода России», входящей в нацпроект «Экология», во время пресс-конференции НСН рассказали о мешках собранного мусора и о том, какие «страшные вещи» остались на берегах.
Россия занимает второе место по запасам чистой воды в мире. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря усилиям волонтеров. Ежегодно миллионы человек со всей России принимают участие во Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Только в 2018 году 1,8 млн волонтеров собрали почти два млн мешков мусора с берегов российских рек и озер. С 2019 года акция стала частью большого федерального проекта, который входит в Национальный проект «Экология». По итогам летнего сезона 2019 года очистки водоемов от мусора в НСН прошла пресс-конференция «Чистая Россия: итоги летнего сезона очистки берегов рек и водоемов страны».
В этом году волонтеры собрали на берегах российских рек и озер от Калининграда до Камчатки более 1,5 млн мешков мусора. Об этом сообщил советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш. Однако, по его словам, главная цель акции — заставить людей думать об экологии.
«С 2014 года акция росла из года в год. Она была устроена, чтобы не столько убирать мусор, сколько заставить людей по-другому думать. Мы убираем колоссальное количество мусора. В этом году статистика еще не подведена, но могу сказать, что с мая по октябрь — это более 1,5 млн мешков мусора», — сказал Разбаш.
В этом году к сбору мусора в одной из бухт Приморья присоединился министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Он проводил уборку территории пляжа, где среди пустых банок и бутылок загорали местные жители.
«Акция проходила от Калининграда до Владивостока, где проходил Дальневосточный экономический форум. Вместе с министром (природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным — НСН) мы выходили в бухту Патрокл. Это удивительная вещь: лежали загорающие люди, погода была шикарная. Те, кто лежал, не понимали, что здесь происходит, огромное количество волонтеров. Естественно, господин Кобылкин, который убирал мусор, не остался без внимания прессы. Интересно было с отдыхающими разговаривать: «А вам, ребята, удобно здесь загорать среди банок, бутылок?». Они отвечали, что им «удобно», «привыкли», «здесь все время как-то вот так»… Главная цель акции — бережное отношение к воде. Ресурс на сегодня недооцененный в стране — мы достаточно потребительски к воде относимся. Но это ресурс будущего, от ее чистоты зависит вся социальная и хозяйственная деятельность. Важно разными способами вовлекать людей в эти мероприятия», — считает Разбаш.
Руководитель Отделения проблем природопользования и экологии, академик Российской экологической академии Анатолий Шевчук рассказал, что на берегах российских водоемов хранятся настоящие экологические «бомбы».
«По берегам наших рек находятся страшные вещи: скотомогильники, кладбища, огромные площади, связанные с кислыми гидронами. С этим нужно бороться. Это бомба, которая может разорваться. А там рыбка, медведь… И затем к нам все это возвращается. Всего этого нужно бояться и бороться с этим», — заявил эксперт.
По словам Разбаша, в ходе акции волонтерами было выявлено очень много мест, которые требуют внимания на «корпоративном» уровне.
«Требуется привлечение техники, потому что руками не уберешь 100-литровую бочку с топливом или маслом. Самое чистое место в России — там, где нас нет, а там, где мы есть, к сожалению, очень грязно. Еще чисто там, где нет воды, например, в Калмыкии. В Крыму, например, где есть кусок дикого пляжа, — так сразу катастрофа какая-то. Чего только там нет, даже холодильники! В то время как на участках, отданных в аренду, — идеальная чистота», — рассказал Разбаш.
Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев рассказал, что туристы, в том числе иностранные, оставляют после себя огромное количество мусора. По его мнению, туроператоры должны вести разъяснительную беседу с китайскими и монгольскими туристами.
«С туристами нужно работать, общаться. На Байкал приезжает большое количество китайцев, монголов — с ними тоже нужно выстраивать определенные правила поведения. Они должны знать, куда они едут. С ними должны работать туроператоры. Туристы должны там сохранять порядок и покой», — считает Токарев.
Проект предусматривает вовлечение в него не только взрослого населения России, но и детей. В течение года организаторы экологической акции «Вода России» провели «уроки воды» для полумиллиона российских школьников. Об этом рассказала директор движения «ЭКА» Елена Горохова. По ее словам, школьники получили информацию не только о сбережении воды, но и о том, как заботиться о лесе, по проблемам климата и раздельному сбору мусора.
«Уроки по экологии мы начали проводить четыре года назад. Для студентов мы придумали специальные квесты, в ходе которых они не только убирают мусор. Они получают информацию, почему у себя дома нужно беречь воду. Дети затем могут вовлечь и взрослых в эти правила поведения. У выросших детей появляется другой стиль поведения, они будут действовать по-другому», — считает Горохова.
«Сейчас быть экологичным модно», — заявил Разбаш.
А Елена Горохова сообщила, что многие российские дети поддерживают 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Они всерьез озабочены проблемами экологии и «надвигающейся катастрофы».
«Наши дети не такие категоричные в высказываниях, но у них обостренное восприятие, и им кажется, что это назрело. Есть тенденция того, что у детей оно рождается само собой. Если мы узнаем об этом (проблемах экологии — НСН) из каких-то источников, исследований ученых, то дети уже как будто родились с этим чувством, что «всё надвигается» и что «всё очень плохо». Очень многие дети отказываются от мяса, причем без влияния взрослых, потому что им жалко животных. Это внутреннее желание заботиться о природе», — считает директор движения «ЭКА».
К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. гектаров рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. километров берегов. За счет этого должны улучшиться экологические условия жизни почти 5 млн россиян.
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