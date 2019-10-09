Агентство водных ресурсов: Среди молодежи модно быть экологичным

До 500 тысяч российских школьников посетили «уроки воды», посвященные сбережению воды, а также леса, проблеме климата и раздельному сбору мусора. Об этом в ходе пресс-конференции НСН сообщила директор движения «ЭКА» Елена Горохова.

«Уроки по экологии мы начали проводить четыре года назад. Для студентов мы придумали специальные квесты, в ходе которых они не только убирают мусор. Они получают информацию, почему дома нужно беречь воду. Дети затем могут вовлечь и взрослых в эти правила поведения. У выросших дети появляется другой стиль поведения, они будут действовать по-другому. В уроках участвовала вся Россия», - сказала Горохова.

Меж тем такие уроки не планируется вводить в стандарт школьного образования – дети и так загружены. Кроме того, заботиться об экологии в последнее время стало просто модно. Такое мнение высказал советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

«Сейчас быть экологичным модно. У меня дочка ходит в шестой класс, они организовали сбор батареек и макулатуры в простой московской школе. Молодежь тянется к этому. Именно поэтому мы, может, и не хотим вводить урок о воде в официальную программу школьного образования. У школьников огромное количество уроков. Бедные дети», - считает Разбаш.

В 2019 году прошла очередная Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России», в ходе которой было собрано порядка 1,5 млн мешков мусора.



