Агентство водных ресурсов: Самое чистое место в России – там, где нет людей

Самые экологически чистые места в России – те, где нет людей. Хорошо также на тех территориях, которые отданы в аренду. Об этом в ходе пресс-конференции НСН сообщил советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

«В ходе акции волонтерами было выявлено очень много мест, которые требуют внимания на «корпоративном» уровне. Требуется привлечение техники, потому что руками не уберешь 100-литровую бочку с топливом или маслом. Самое чистое место – там, где нас нет, а там, где мы есть, к сожалению, очень грязно. Еще чисто там, где нет воды, например, в Калмыкии. В Крыму, например, где есть кусок дикого пляжа, - катастрофа какая-то. Чего только там нет, даже холодильники! В то время как на участках, отданных в аренду, – идеальная чистота», – рассказал Разбаш.

Минувшим летом прошла Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Волонтеры собрали от Калининграда до Владивостока 1,5 млн мешков мусора. Акция проходит с 2014 года.



