Глава Минприроды лично убирал мусор с берегов бухты на Дальнем Востоке

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин принял участие в уборке дальневосточной бухты Патрокл. Об этом в ходе пресс-конференции НСН, посвященной Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», сообщил советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

«Акция проходила от Калининграда до Владивостока, где проходил Дальневосточный экономический форум. Вместе с министром (природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным - НСН) мы выходили в бухту Патрокл. Это удивительная вещь: лежали загорающие люди, погода была шикарная. Те, кто лежал, не понимали, что здесь происходит, огромное количество волонтеров. Естественно, господин Кобылкин, который убирал мусор, не остался без внимания прессы. Интересно было с отдыхающими разговаривать: «А вам, ребята, удобно здесь загорать среди банок, бутылок?». Они отвечали, что им «удобно», «привыкли», «здесь все время как-то вот так»… Главная цель акции – бережное отношение к воде. Ресурс на сегодня недооцененный в стране – мы достаточно потребительски к воде относимся. Но это ресурс будущего, от ее чистоты зависит вся социальная и хозяйственная деятельность. Важно разными способами вовлекать людей в эти мероприятия», - сказал Разбаш.

В 2019 году с берегов российских рек в рамках акции было собрано 1,5 млн мешков мусора. Планируется, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.



