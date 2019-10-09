Эколог: Больше всего на Байкале мусорят туристы

Больше всего мусора оставляют на Байкале туристы. Об этом в ходе пресс-конференции НСН, посвященной итогам Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», сообщил руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев. По его словам, туроператоры должны рассказывать о правилах поведения в России особенно китайским туристам и монголам.

«С туристами нужно работать, общаться. На Байкал приезжает большое количество китайцев, монголов – с ними тоже нужно выстраивать определенные правила поведения. Они должны знать, куда они едут. С ними должны работать туроператоры. Туристы должны там сохранять порядок и покой», - считает Токарев.

Токарев рассказал также, что большинство волонтеров, работающих на Байкале, - из других регионов России.

