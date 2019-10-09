Академик рассказал об экологических «бомбах» на берегах водоемов России

Вдоль берегов российских водоемов находится не только бытовой мусор, но и крайне опасная химия, а также различные захоронения. С этим всем необходимо бороться ради спасения экологии и людей. Об этом в ходе пресс-конференции в НСН, посвященной итогам летнего сезона очистки берегов рек и водоемов страны, сообщил руководитель Отделения проблем природопользования и экологии, академик Российской экологической академии Анатолий Шевчук.

«Эти акции полезны и важны, хотя для этого есть специальные службы – им за это деньги платят. С другой стороны, есть огромный воспитательный эффект. Я участвовал в акции в Подмосковье, мы очищали озера в Подмосковье. По берегам наших рек находятся страшные вещи: скотомогильники, кладбища, огромные площади, связанные с кислыми гидронами. С этим нужно бороться. Это бомба, которая может разорваться». А там рыбка, медведь. И затем к нам все это возвращается. Все это нужно бояться и бороться с этим», - сказал эксперт.

В 2019 году прошла очередная Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Было собрано порядка 1,5 млн мешков мусора.



