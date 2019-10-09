Эколог: Российские дети поддерживают Грету Тунберг

Российские дети не так категоричны, как шведская экоактивистка Грета Тунберг, однако многие из них всерьез озабочены проблемами экологии и «надвигающейся катастрофы». Об этом в ходе пресс-конференции НСН, посвященной итогам Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», рассказала директор движения «ЭКА» Елена Горохова.

«Наши дети не такие категоричные в высказываниях, но у них обостренное восприятие и им кажется, что это назрело. Есть тенденция того, что у детей оно рождается само собой. Если мы узнаем об этом (проблемах экологии - НСН) из каких-то источников, исследований ученых, то дети уже как будто родились с этим чувством, что «всё надвигается» и что «всё очень плохо». Очень многие дети отказываются от мяса, причем без влияния взрослых, потому что им жалко животных. Это внутреннее желание заботиться о природе», - рассказала Горохова.

16-летняя Грета Тунберг организовывала акции протеста, призывая правительство Швеции выполнять Парижское соглашение по климату, предусматривающее сокращение выбросов в атмосферу. Каждую пятницу она пропускала уроки и вместо этого выражала протест, выходя на акцию «Пятницы ради будущего». К этой акции присоединились школьники в других странах. В марте шведские и норвежские политики номинировали Тунберг на Нобелевскую премию мира за ее вклад в экологическое движение.







