5.04.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Богачи нуждающимся: как повышение налогов поможет больным детям?

В Госдуме заявили о необходимости дополнительных источников финансирования закупок дорогих лекарств для тяжелобольных детей. Так, предлагается увеличить налоговую нагрузку для богатых и сверхбогатых россиян, собирая на указанные цели около двух триллионов рублей в год. Ранее президент России Владимир Путин уже предложил повысить налог на доходы с 13% до 15% для людей, зарабатывающих свыше пяти миллионов рублей в год. И с 1 января в России начала действовать прогрессивная шкала налогообложения.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о проблемах финансовой поддержки тяжелобольных детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении и способах их решения.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный;

Директор Благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко;

Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

