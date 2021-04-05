В ОП призвали отказаться от идеи прогрессивного налогообложения
Основная задача государства сделать так, чтобы малозарабатывающие получали больше, тогда и доход от налогов серьезно повысится. Так отреагировал на инициативу введения прогрессивной шкалы налогообложения первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Об этом он заявил на пресс-конференции НСН.
«Я против того, чтобы речь шла о повышении налогов, потому что статистика говорит, что самых богатых в России насчитывалась до пандемии 0,04%, это те, у кого доход выше миллиона в месяц. Виды борьбы с расслоением общества по доходам предполагают, чтобы бедные зарабатывали больше, а не богатые - меньше. Нам надо повышать в нижней и в средней части зарплатных доходов их величину, тогда и налогов будет собираться больше. Люди будут жить лучше», - считает спикер.
Кирьянов добавил, что повышение налогов до 18%, тогда работодатели пойдут на снижение зарплат. Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести налог для сверхбогатых в 25%.
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