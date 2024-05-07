08.05.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бить или не бить: Вернутся ли телесные наказания в школах»

В России снова проходят дебаты на тему введения телесных наказаний в школах, с инициативой выступили в Мосгордуме. Мнения экспертов разделились: одни считают, что пора в школах вводить армейскую закалку, а кто-то считает, что этот способ не гуманный и не приведет к действенным результатам. Однако, за последний месяц в СМИ было несколько резонансных случаев конфликтов между учителем и учениками, доходящих до физического насилия. Например, в Москве первоклассник обвинил преподавателя ритмики с 20-летним стажем в избиении и теперь педагогу грозит уголовное разбирательство. А в Екатеринбургской в школе педагог ударила семиклассника по голове его же телефоном за оскорбление. Классному руководителю и учителю вынесены дисциплинарные взыскания. И такие новости, к сожалению появляются всё чаще.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Как часто происходят «физические» разбирательства в школах между преподавателями и учениками?

Имеет ли право учитель ударить ребенка в школе?

Какую ответственность несет учитель за рукоприкладство?

Стоит ли законодательно разрешать учителю физически наказывать ученика и где будет грань между воспитанием и насилием?

Какая ответственность может грозить ученику, который ударит учителя?

Участники пресс-конференции:

первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин;

уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец;

учитель истории Марина Шарова.



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



