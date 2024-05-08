«Сумасшествие»: Депутат Сипягин осудил идею разрешить учителям бить школьников
Главные обязанности учителей - учить и воспитывать и детей, а не бить их, заявил НСН депутат Владимир Сипягин.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин в пресс-центре НСН заявил, что разрешение учителям применять физическую силу в отношении детей является дополнительной психологической нагрузкой на педагогов.
«Я считаю идею разрешить учителям в школах применять телесные наказания абсолютно сумасшедшей! Давать учителям право применять телесные наказания в отношении учеников - дополнительная психологическая нагрузка на учителей. Вместе с правом появляются и обязанности. Не надо переходить эту грань, давайте оставим все как есть. Главные обязанности учителей - учить и воспитывать. Говоря о разрешении телесных наказаний, мы из учителей делаем правоохранителей в какой-то степени. Есть другие меры воздействия на детей», - сказал собеседник НСН.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Гагаузии Гуцул посетит парад Победы в Москве
- «Сильно болею»: Андрей Губин объявил о завершении карьеры
- ВКС получили партию новых истребителей Су-35С
- В Роспотребнадзоре исключили возможность завоза в Россию вируса Эболы
- Украинский дрон сбили над территорией Белгородской области
- Под Авдеевкой обнаружили заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами
- СМИ: Совфед проведет заседание для обсуждения кандидатур силового блока 15 мая
- Коломойскому на Украине предъявили новое обвинение
- Единственный в РФ боевой истребитель И-16 поднимется в небо в Новосибирске 9 мая
- СМИ: Король Великобритании Карл III оказал своему сыну принцу Гарри в аудиенции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru