«Сумасшествие»: Депутат Сипягин осудил идею разрешить учителям бить школьников

Главные обязанности учителей - учить и воспитывать и детей, а не бить их, заявил НСН депутат Владимир Сипягин.



Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин в пресс-центре НСН заявил, что разрешение учителям применять физическую силу в отношении детей является дополнительной психологической нагрузкой на педагогов.

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«Я считаю идею разрешить учителям в школах применять телесные наказания абсолютно сумасшедшей! Давать учителям право применять телесные наказания в отношении учеников - дополнительная психологическая нагрузка на учителей. Вместе с правом появляются и обязанности. Не надо переходить эту грань, давайте оставим все как есть. Главные обязанности учителей - учить и воспитывать. Говоря о разрешении телесных наказаний, мы из учителей делаем правоохранителей в какой-то степени. Есть другие меры воздействия на детей», - сказал собеседник НСН.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ИзбиениеУчительШкольники

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