8.08.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Белый цветок». На что тратит деньги Ольга Кормухина».

31 августа в Клину пройдёт фестиваль арт-коллаборации «Белый цветок», идейным вдохновителем которого является Ольга Кормухина. Фестиваль будет проходить сразу на четырех площадках, каждая со своей уникальной арт-коллаборацией: танцевальные мастер-классы, моноспектакли, литературное шоу, театрализованные программы и многое другое. Завершением фестиваля станет большой концерт в исполнении мэтров рока: группа «Мельница», Ольги Кормухиной, Алексея Белова (Gorky Park) и совсем молодых, стремительно набирающих популярность, исполнителей.

В ходе пресс-конференции, организаторы фестиваля расскажут о готовящейся программе, ожидаемом числе посетителей, а также о том, куда будут потрачены собранные средства.

Участники пресс-конференции:

Глава городского округа Клин Алена Сокольская;

Заслуженная артистка России, певица, инициатор фестиваля «Белый цветок» Ольга Кормухина;

Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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