Ольга Кормухина знает как предотвратить протестные митинги

Певица Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала о том, что хотела бы вытащить людей из виртуальной реальности и всех их передружить. По ее мнению, таким образом можно будет снизить протестную активность в стране.

«У меня была такая идея вытащить людей из виртуального мира в мир реальный. И подружить их реально, как говорил крокодил Гена с Чебурашкой. Тогда не будет никаких митингов протестов, мы будем все вместе создавать прекрасную, справедливую России. Потому что в нашем обществе, как ни в каком другом, есть глобальный запрос на правду и справедливость. И я его от всей души поддерживаю», - заявила исполнительница.

Ранее Кормухина в пресс-центре НСН рассказала, зачем создала фестиваль арт-коллаборации «Белый цветок», который откроется в подмосковном Клину 31 августа.

