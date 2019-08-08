Ольга Кормухина рассказала, зачем создала «Белый цветок»

31 августа в подмосковном Клину пройдёт фестиваль арт-коллаборации «Белый цветок», идейным вдохновителем которого является Ольга Кормухина. Фестиваль будет проходить сразу на четырех площадках, каждая со своей уникальной арт-коллаборацией: танцевальные мастер-классы, моноспектакли, литературное шоу, театрализованные программы и многое другое.

В пресс-центре НСН Ольга Кормухина рассказала, что подвигло ее создать фестиваль.

«Мы поняли, что это очень востребовано. Дело в том, что у нас в стране нет ни одного по-настоящему детского фестиваля. Есть конкурсы всевозможные, коллаборации, какие-то квесты, форумы, но нет ни одного фестиваля мультикультурного. Поскольку нас с Алексеем часто приглашают во всевозможные жюри, мы поняли одну главную беду и ошибку глобальную в смысле выстраивания отношений внутри нашей замечательной страны: мы позволили в определенный момент разделить поколения. Это очень большая проблема и моя мечта – их соединить. А что, как не музыка, которая не требует ни особого образования», - заявила она.

Завершением фестиваля в Клину станет большой концерт в исполнении мэтров рока: группа «Мельница», Ольги Кормухиной, Алексея Белова (Gorky Park) и совсем молодых, стремительно набирающих популярность, исполнителей.



