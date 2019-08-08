Кормухина назвала рецепт возрождения России

Певица Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала, что без развития культуры невозможно говорить о развитии страны.

«Я никогда так не уважала свою профессию, как сейчас: только культура может нас сейчас спасти. Возрождение культуры спасет Россию. Когда у нас были так называемые расцветы? Они всегда совпадали с расцветом культуры», - заявила она.

Ранее в пресс-центре НСН Кормухина заявила, что мечтает выдернуть людей из виртуальной реальности и подружить их. По ее мнению, тогда в России не будет протестных митингов.

31 августа в подмосковном Клину пройдет фестиваль арт-коллаборации «Белый цветок», идейным вдохновителем которого является Ольга Кормухина.

