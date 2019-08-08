Кормухина назвала рецепт возрождения России
Певица Ольга Кормухина рассказала в эфире НСН о взаимосвязи культуры и государства.
Певица Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала, что без развития культуры невозможно говорить о развитии страны.
«Я никогда так не уважала свою профессию, как сейчас: только культура может нас сейчас спасти. Возрождение культуры спасет Россию. Когда у нас были так называемые расцветы? Они всегда совпадали с расцветом культуры», - заявила она.
Ранее в пресс-центре НСН Кормухина заявила, что мечтает выдернуть людей из виртуальной реальности и подружить их. По ее мнению, тогда в России не будет протестных митингов.
31 августа в подмосковном Клину пройдет фестиваль арт-коллаборации «Белый цветок», идейным вдохновителем которого является Ольга Кормухина.
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