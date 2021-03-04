Агузарова, Сукачев, Троицкий. Каким будет «Марш утренней зари»?

10.03.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная завершению съемок фильма Романа Качанова «Марш утренней зари»

Действие фильма «Марш утренней зари» происходит в конце ХХ века в Москве. Главному герою картины заказчики предлагают организовать музыкальный конкурс, в котором победитель известен заранее. Вопреки всем препятствиям молодые исполнители всё же съезжаются на конкурс и вступают в борьбу за главный приз. Чем всё закончится - остаётся загадкой для всех. В съемках фильма приняли участие: Гарик Сукачёв, Жанна Агузарова, Найк Борзов, Артемий Троицкий, и многие другие…

В ходе пресс-конференции актёры исполнившие главные роли в фильме, продюсеры и сам режиссёр картины, расскажут о том, чего ждать зрителям от фильма, поделятся впечатлениями от съемочного процесса и ответят на все вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:

Роман Качанов - режиссёр, сценарист, продюсер, создатель культовых фильмов «ДМБ», «ДаунХаус», «Гена Бетон» и многих других фильмов;

- режиссёр, сценарист, продюсер, создатель культовых фильмов «ДМБ», «ДаунХаус», «Гена Бетон» и многих других фильмов; Артемий Троицкий - рок-журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, актёр ( по видео связи);

- рок-журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, актёр ( по видео связи); Павел Гаврилин – продюсер;

– продюсер; Юлия Соломонова (Сола Монова) – актриса, поэт;

– актриса, поэт; Семён Лисейчев (МС Сенечка) – музыкант, хип-хоп-исполнитель, актёр.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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