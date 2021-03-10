Фильм «Марш утренней зари» сравнили с «Евровидением»

«Кино выйдет на экраны осенью или зимой 2021 года. Агузарова, Сукачев и Борзов исполнили драматические роли в фильме. Хочется снимать ярких актеров. У нас операторы лучше, чем на «Евровидении». Можно проследить зримую взаимосвязь между конкурсом и нашим фильмом», - рассказал режиссер, сценарист Роман Качанов.

Ранее Роман Качанов объяснил, что задействовал в съемках только молодых актеров, чтобы они не заразились коронавирусом.

