Фильм «Марш утренней зари» сравнили с «Евровидением»

Режиссер, сценарист Роман Качанов в пресс-центре НСН назвал сроки выхода фильма на больтие экраны.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная завершению съемок фильма Романа Качанова «Марш утренней зари».

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«Кино выйдет на экраны осенью или зимой 2021 года. Агузарова, Сукачев и Борзов исполнили драматические роли в фильме. Хочется снимать ярких актеров. У нас операторы лучше, чем на «Евровидении». Можно проследить зримую взаимосвязь между конкурсом и нашим фильмом», - рассказал режиссер, сценарист Роман Качанов.

Ранее Роман Качанов объяснил, что задействовал в съемках только молодых актеров, чтобы они не заразились коронавирусом.

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