«Протирал лицо спиртом». Качанов рассказал, как снял фильм

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная завершению съемок фильма Романа Качанова «Марш утренней зари».

Режиссер, сценарист, продюсер Роман Качанов рассказал, как проходили съемки фильма.

«Меня просят называть ее комедией, наверное, там будет некоторое количество смешных вещей. В ленте будет много музыки. Я решил, что пусть у меня в кадре поют актеры. Картина снималась недолго. Я сформировал съемочный состав из молодых людей, чтобы они не болели коронавирусом. Надев масочку и протерев лицо спиртом, я и снял фильм», - рассказал он.

Действие фильма «Марш утренней зари» происходит в конце ХХ века в Москве. Главному герою картины заказчики предлагают организовать музыкальный конкурс, в котором победитель известен заранее.