Создатели картины «Марш утренней зари» обсудили бюджет фильма

«Я вложил свои деньги. У нас был меньший бюджет, потом он увеличил в 2,5 раза. У нас был сначала малобюджетный фильм, а стал среднебюджетный. Пока мы не готовы назвать общую сумму, потому что нам предстоит потратить еще некоторую сумму на постпродакшн, на музыку, на еще что-то. Это не бизнес. Это творчество, но мы, конечно, надеемся и на коммерческоий успех фильма», - отметил он.

Действие фильма «Марш утренней зари» происходит в конце ХХ века в Москве. Главному герою картины заказчики предлагают организовать музыкальный конкурс, в котором победитель известен заранее.

