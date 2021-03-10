Создатели картины «Марш утренней зари» обсудили бюджет фильма

Продюсер фильма Павел Гаврилин рассказал, что бюджет ленты за время съемок вырос в 2,5 раза.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная завершению съемок фильма Романа Качанова «Марш утренней зари».

Павел Гаврилин – продюсер фильма «Марш утренней зари» - рассказал, что бюджет фильма вырос в 2,5 раза.

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«Я вложил свои деньги. У нас был меньший бюджет, потом он увеличил в 2,5 раза. У нас был сначала малобюджетный фильм, а стал среднебюджетный. Пока мы не готовы назвать общую сумму, потому что нам предстоит потратить еще некоторую сумму на постпродакшн, на музыку, на еще что-то. Это не бизнес. Это творчество, но мы, конечно, надеемся и на коммерческоий успех фильма», - отметил он.

Действие фильма «Марш утренней зари» происходит в конце ХХ века в Москве. Главному герою картины заказчики предлагают организовать музыкальный конкурс, в котором победитель известен заранее.

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