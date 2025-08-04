В свою очередь еще один автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что теперь наличие документа поможет супругам решать вопросы в правовом поле с любым юристом.

«Ребенок в этой ситуации получается брошен в виде каната: один родитель тянет в одну строну, а другой – в другую. В результате он сильно страдает психоэмоционально, вплоть до суицидальных мыслей. Поэтому хорошо, когда есть документ, где и жена, и муж могут апеллировать к закону, и самый недорогой юрист может прочитать его и подать соответствующие жалобы. Потому что, когда нет документа, получается серая зона», - уточнил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН заявила, что первое место по количеству занимают обращения, связанные с правом ребенка на семью и семейные связи – где будет жить ребенок после развода, порядок общения с ребенком после развода.

