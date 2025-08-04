«Ребенка тянут как канат»: Новый законопроект позволит не биться за алименты
Дмитрий Кузнецов заявил в пресс-центре НСН, что новый документ поможет искоренить тенденцию на «битву» супругов после развода, а Андрей Свинцов добавил, что это также позволит меньше травмировать детей.
Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому суд при расторжении брака будет регулировать порядок совместного воспитания ребенка до определения его места жительства. Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в пресс-центре НСН объяснил, что документ позволит бывшим супругам не портить отношения друг с другом и не травмировать ребенка.
«Наш законопроект направлен на то, чтобы заменить тенденцию на ссору, битву между супругами. К сожалению, сегодня создана такая система, которая мотивирует супругов биться за собственность, алименты, манипулировать детьми. Из-за этого страдают дети, получая травму на всю жизнь. Часто этот процесс приводит к отчуждению родителей, чаще всего отца, так как ребенок слушает, что «папа – козел», и потом лишается отцовского воспитания», - рассказал он.
В свою очередь еще один автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что теперь наличие документа поможет супругам решать вопросы в правовом поле с любым юристом.
«Ребенок в этой ситуации получается брошен в виде каната: один родитель тянет в одну строну, а другой – в другую. В результате он сильно страдает психоэмоционально, вплоть до суицидальных мыслей. Поэтому хорошо, когда есть документ, где и жена, и муж могут апеллировать к закону, и самый недорогой юрист может прочитать его и подать соответствующие жалобы. Потому что, когда нет документа, получается серая зона», - уточнил он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец в пресс-центре НСН заявила, что первое место по количеству занимают обращения, связанные с правом ребенка на семью и семейные связи – где будет жить ребенок после развода, порядок общения с ребенком после развода.
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